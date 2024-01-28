Бизнес-сообщества Кыргызстана и Афганистана обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - На площадке Торгово-инвестиционной палаты Афганистана прошла встреча бизнес-сообществ Кыргызстана и Афганистана, сообщает пресс-служба минэкономики Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе этого мероприятия особое внимание было уделено экономическим вопросам и потенциалу взаимодействия бизнес-среды обеих стран. Исполняющий обязанности главы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммад Юсуф Моманд подчеркнул важность установления тесных связей между предпринимательскими сообществами обеих стран. Он выразил готовность поддерживать создание моста для бизнеса и становиться посредником в обмене опытом и информацией между предпринимателями из обеих сторон.

На встрече представители бизнес-сообщества обменивались информацией о перспективах сотрудничества в различных секторах, таких как сельское хозяйство, промышленные товары, текстильно-швейная продукция и другие отрасли.

Представители бизнес-сообщества Афганистана выразили интерес к импорту из Кыргызстана товаров, включая электрические лампы, фармацевтические средства, сахар, бобовые культуры, ткани и другие продукты.

Это мероприятие рассматривается как начало развития деловых отношений между двумя странами, и представители бизнес-сообществ выразили готовность к дальнейшему обмену опытом и инициативами для поддержки взаимного экономического развития.