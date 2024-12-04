ICAO высоко оценила авиационную безопасность Кыргызстана

БИШКЕК/Trend/ - Кыргызстан получил 85,7 балла по итогам аудита Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Международный аэропорт Манас".

В период с 19 по 28 августа этого года ICAO провела в Кыргызстане аудит в сфере авиационной безопасности и упрощения формальностей. По предварительным данным, уровень выполнения критических элементов (КЭ) авиационной безопасности составил 85,76 процента, что является значительным улучшением по сравнению с результатом 2017 года, когда этот показатель составлял 81,43 процента.

Эта оценка подтверждает соответствие Кыргызстана международным стандартам безопасности и качества в гражданской авиации.

Также отмечается, что в рамках подготовки и обмена опытом состоялась встреча представителей ОАО "Международный аэропорт Манас" и Международного аэропорта Казахстана "Нурсултан Назарбаев".

Директор по безопасности ОАО "Международный аэропорт Манас" Талгат Джапаров поделился с казахстанскими коллегами знаниями и опытом, накопленными в ходе прохождения аудита.

"Успешное прохождение аудита подчеркивает высокий профессионализм наших специалистов и готовность делиться лучшими практиками, способствуя развитию авиации в регионе. Эти совместные усилия способствуют укреплению репутации Кыргызстана на международной авиационной арене," - отметили в ОАО.