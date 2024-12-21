Уменьшился объем товарооборота между Кыргызстаном и Казахстаном

БИШКЕК/ Trend/ - В январе-октябре этого года объем внешнеторгового оборота Кыргызстана с Казахстаном составил 1,106 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике Кыргызстана, показатели снизились на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля Казахстана в общем объеме внешней торговли Кыргызстана достигла 8,2 процента.

За 10 месяцев экспорт в Казахстан снизился на 6,4 процента и составил 359,260 миллиона долларов. Доля Казахстана в общем экспорте Кыргызстана составила 11,5 процента.

Импорт из Казахстана достиг 746,981 миллиона долларов, что на 3,5 процента меньше, чем в январе-октябре 2024 года. Его доля в общем объеме импорта Кыргызстана составила 7,2 процента.

Отметим, что за 10 месяцев внешнеторговый оборот Кыргызстана составил 13,4 миллиарда долларов, что на 6,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Экспорт вырос на 25,2 процента в годовом отношении, составив 3,123 миллиарда долларов, в то время как импорт увеличился на 1,8 процента и достиг 10,310 миллиарда долларов.