В Кыргызстане приняли законопроект о статусе цифрового сома в первом чтении

БИШКЕК /Trend/ - Депутаты парламента Кыргызстана приняли законопроект о статусе национальной цифровой валюты – цифрового сома – в первом чтении.

Об этом в четверг передает Trend со ссылкой на кыргызский парламент.

Инициатором законопроекта является Кабинет министров Кыргызстана.

Заместитель председателя Национального банка Мелс Аттокуров сообщил, что законопроект разработан с целью запуска пилотного проекта прототипа цифрового сома, а также создания правовой основы для её статуса.

Отмечается, что правовой статус цифрового сома зависит от правильного выбора технической платформы и успешного завершения тестового и пилотного периодов по апробированию прототипа цифровой валюты, а также принятия решения о запуске в продуктивный режим. В связи с этим вступление в силу законопроекта предлагается с 1 января 2027 года.

Докладчик сообщил, что цифровой сом будет использоваться наряду с наличными и безналичными сомами. Эти формы национальной валюты будут равнозначными.