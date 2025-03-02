Кыргызстан и Турция обсудили сотрудничество в различных сферах

БИШКЕК /Trend/ - Посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев встретился с новоназначенным заместителем министра иностранных дел Турции Зеки Левентом Гюмрюкчу, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы Казакбаев подробно рассказал о проводимых в Кыргызстане политических и экономических реформах под руководством президента Садыра Жапарова.

Стороны обсудили развитие кыргызско-турецкого сотрудничества в политической, межпарламентской, торгово-экономической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие двух стран на международных площадках.

Посол представил концепцию председательства Кыргызстана в Организации тюркских государств, а также планы республики в рамках выдвижения кандидатуры на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Кроме того, турецкой стороне была представлена информация о продвижении Кыргызстаном горной повестки в рамках инициативы «Пятилетие действий по развитию горных регионов» и планах по проведению в Бишкеке Международной конференции «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития» в текущем году.