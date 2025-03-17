Комиссар ЕС отметил важность соглашения о делимитации границ между Кыргызстаном и Таджикистаном

БИШКЕК/Trend/ - Комиссар Европейского Союза Йозеф Сикела высоко оценил соглашение о делимитации границ между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана, Садыр Жапаров сегодня встретился с комиссаром Европейского Союза по международному партнерству Йозефом Сикела.

Сикела отметил, что соглашение имеет решающее значение для регионального мира, и подтвердил приверженность ЕС региональной интеграции и взаимосвязи между Центральной Азией и Европой.

"Кыргызстан имеет огромный потенциал в области возобновляемой энергии, и ЕС готов поддержать проекты, которые приносят устойчивые и долгосрочные выгоды региону и реализуют этот потенциал. Инициативы, согласованные во время моего визита, определенно помогут в этом", - подчеркнул он.

В ходе переговоров Жапаров отметил, что Европейский Союз является надежным партнером Кыргызстана с момента обретения страной независимости. Он подчеркнул активный диалог между Кыргызстаном и странами ЕС, а также подписанное в июне 2024 года в Брюсселе Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Президент выразил уверенность, что это соглашение станет важным шагом в развитии торговых, экономических и инвестиционных отношений.

"Мы высоко ценим постоянную поддержку Европейского Союза в проведении демократических реформ и развитии стабильного и устойчивого государства в Кыргызстане", - отметил С.Жапаров.

Также в присутствии Жапарова и Сикелы правительство Кыргызстана, Европейский Союз и Европейский банк реконструкции и развития подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого будет запущена новая программа для усиления устойчивости Кыргызстана к изменению климата. Основная цель программы — внедрение водосберегающих технологий и инновационных решений, которые помогут повысить сельскохозяйственную продуктивность страны.

Напомним, что 13 марта президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали Соглашение о государственной границе между двумя странами.