Кыргызстан и Китай обсудили перспективы поставок металлоконструкций

БИШКЕК /Trend/ - В министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана состоялась встреча с представителями китайской корпорации China Railway Materials Company Limited, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, в обсуждении приняли участие первый заместитель министра Самат Джантелиев, заместитель директора Бактыяр Станбеков, а также представители корпорации.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы поставок металлоконструкций из Китая в Кыргызстан и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в области строительства и производства.