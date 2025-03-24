Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Кыргызстан и Китай обсудили перспективы поставок металлоконструкций

Кыргызстан Материалы 24 марта 2025 21:36 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Китай обсудили перспективы поставок металлоконструкций

Читайте Trend в

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
Все материалы

БИШКЕК /Trend/ - В министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана состоялась встреча с представителями китайской корпорации China Railway Materials Company Limited, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, в обсуждении приняли участие первый заместитель министра Самат Джантелиев, заместитель директора Бактыяр Станбеков, а также представители корпорации.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы поставок металлоконструкций из Китая в Кыргызстан и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в области строительства и производства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости