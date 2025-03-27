Кыргызстана и Япония обсудили развитие торгово-экономических связей

БИШКЕК /Trend/ - 25 марта в Токио состоялась встреча посла Кыргызстана Эркинбека Осоева со специальным советником премьер-министра Японии Акихисой Нагасимой, сообщили в МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Японией, а также подготовку к первому Саммиту Диалога «Центральная Азия + Япония».

Особое внимание было уделено углублению политического диалога, развитию торгово-экономических связей и расширению культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Посол подчеркнул значимость дальнейшего укрепления кыргызско-японских отношений, отметил высокий потенциал для реализации инвестиционных проектов в различных сферах и выразил благодарность Японии за поддержку социально-экономического развития Кыргызстана.

В свою очередь, Акихиса Нагасима подтвердил стремление Японии к укреплению партнерства с Кыргызстаном, подчеркнув важность взаимодействия в сферах устойчивого развития, инвестиций и региональной стабильности.

По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог и сотрудничество по приоритетным направлениям.