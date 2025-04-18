Кыргызстан и Южная Корея обсудили двусторонние отношения

БИШКЕК /Trend/ - Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков провёл встречу с послом Республики Корея в Кыргызстане Ким Квангджэ, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, в ходе диалога стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы углубления экономического сотрудничества.

Бакыт Сыдыков подчеркнул, что Республика Корея остаётся одним из приоритетных стратегических партнёров Кыргызстана. Он ознакомил дипломата с текущей экономической ситуацией в стране и предпринимаемыми мерами по улучшению инвестиционного климата и привлечению иностранных инвесторов.

Особое внимание стороны уделили действующим форматам взаимодействия, таким как межправительственная кыргызско-корейская комиссия по экономическому сотрудничеству, Совет по торговле и инвестициям, а также деятельности бишкекского офиса Глобального института зелёного роста (GGGI).

Стороны отметили важность увеличения товарооборота и развития совместных производств с ориентацией на внешние рынки. Отдельное внимание было уделено потенциалу использования корейского опыта в сфере инноваций и цифровых технологий для модернизации основных отраслей экономики Кыргызстана.