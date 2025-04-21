Главы Кыргызстана и Бахрейна обсудили развитие сотрудничества

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа обсудили развитие сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность наращивания контактов на всех уровнях и реализации совместных проектов, которые заложат фундамент для поступательного развития отношений между Кыргызстаном и Бахрейном.

Они выразили заинтересованность в реализации совместных проектов и укреплении контактов на всех уровнях.

Садыр Жапаров отметил, что этот визит — первый в истории отношений между двумя странами на уровне главы государства, и выразил уверенность в его значимости для дальнейшего развития партнёрства. В завершение встречи С.Жапаров пригласил короля Бахрейна с ответным визитом в Кыргызстан.