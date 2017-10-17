Логистика как залог успеха экономического сотрудничества России и Таджикистана

17 октября 2017 14:47 (UTC+04:00)

Таджикский технический университет имени академика М. Осими примет участие в Международном форуме «Синергизм логистических стратегий стран Центрально-азиатского региона: экономическая перспектива на фоне евразийской интеграции», который состоится 19 октября в Челябинске Российской Федерации. Об этом НИАТ «Ховар» сообщила администрация данного университета.

По данным источника, в ходе форума эксперты, специалисты и представители бизнеса Таджикистана и других стран обсудят ряд острых и крайне важных для национальных экономик вопросов, в том числе необходимость создания и дальнейшего совершенствования интегрированной транспортно-логистической инфраструктуры стран ЕАЭС.

Сегодня вопросы евразийской интеграции международных коммуникаций, сопряжения национальных бизнес-интересов в области оказания логистических услуг и формирования благоприятного делового климата находятся в центре обсуждения как экспертного, так и предпринимательского сообщества.

Именно координация усилий предпринимательских кругов в сфере построения защищённых логистических цепочек и разработка безопасных маршрутов будет в будущем способствовать построению необходимой нормативно-правовой базы, учитывающей интересы всех заинтересованных сторон, обеспечивающей выполнение международных обязательств и договоров в рамках ЕАЭС.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия и Израиль в ближайшее время отменят двойной призыв для своих граждан
Россия 12:33
"Ты меня зовешь, Азербайджан!" – впечатления российской фотохудожницы (ФОТО)
Культура 11:26
Сборная Таджикистана по футзалу примет участие в чемпионате Азии-2018
Таджикистан 10:49
Казахстан и Россия договорились о функционировании филиала МГУ в Астане
Казахстан 09:31
Трамп заявил, что расследование о "сговоре с Россией" пора закончить
США 16 октября 22:41
Таджикистан и Саудовская Аравия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Таджикистан 16 октября 15:57
Депутаты Парламентского собрания обсудят разработку Военной доктрины Союза Беларуси и России
Беларусь 16 октября 15:49
Россия осуждает развитие ядерной программы КНДР
Россия 16 октября 13:50
Иран и Россия нанесли смертельный удар по террористам в Сирии
Иран 16 октября 13:32
В Душанбе начал свою работу Форум Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном
Таджикистан 16 октября 13:19
Туркменистан активизирует деятельность государственной товарно-сырьевой биржи
Бизнес 16 октября 13:04
Россия готова к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО
Россия 16 октября 13:01
Поставка Россией вооружения Армении угрожает безопасности региона - политолог
Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 19:15
Российско-израильское сотрудничество по линии ЮНЕСКО прекратится
В мире 13 октября 20:42
Состоялась очередная встреча Торгового Совета США — Таджикистан
Таджикистан 13 октября 16:43
Состоялось 5-е заседание межправительственной комиссии Таджикистана и Польши
Таджикистан 13 октября 13:15
Тегеран соблюдает все обязательства по СВПД
Иран 13 октября 13:09
В Таджикистане развитию женского предпринимательства уделяется особое внимание
Таджикистан 13 октября 10:55