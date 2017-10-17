Логистика как залог успеха экономического сотрудничества России и Таджикистана

Таджикский технический университет имени академика М. Осими примет участие в Международном форуме «Синергизм логистических стратегий стран Центрально-азиатского региона: экономическая перспектива на фоне евразийской интеграции», который состоится 19 октября в Челябинске Российской Федерации. Об этом НИАТ «Ховар» сообщила администрация данного университета.

По данным источника, в ходе форума эксперты, специалисты и представители бизнеса Таджикистана и других стран обсудят ряд острых и крайне важных для национальных экономик вопросов, в том числе необходимость создания и дальнейшего совершенствования интегрированной транспортно-логистической инфраструктуры стран ЕАЭС.

Сегодня вопросы евразийской интеграции международных коммуникаций, сопряжения национальных бизнес-интересов в области оказания логистических услуг и формирования благоприятного делового климата находятся в центре обсуждения как экспертного, так и предпринимательского сообщества.

Именно координация усилий предпринимательских кругов в сфере построения защищённых логистических цепочек и разработка безопасных маршрутов будет в будущем способствовать построению необходимой нормативно-правовой базы, учитывающей интересы всех заинтересованных сторон, обеспечивающей выполнение международных обязательств и договоров в рамках ЕАЭС.