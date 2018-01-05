В Душанбе пройдет ярмарка продажи саженцев плодовых и декоративных деревьев

По инициативе Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан в парке «Дружбы народов» города Душанбе 6-7 января текущего года пройдёт ярмарка продажи саженцев плодовых и декоративных деревьев.

Как сообщил НИАТ «Ховар» пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РТ Ёкубджон Уроков, мероприятие будет проводиться в рамках реализации Программы развития садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан на 2016-2020 годы. На ярмарке также будут представлены цветы, вечнозеленые кустарники и различные семена. Представляемая продукция имеет сертификат качества и подходит к климатическим условиям Таджикистана.

На ярмарке посетители могут не только приобрести саженцы, но и получить советы ученых по выращиванию интересующих их видов деревьев, цветов и кустарников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.