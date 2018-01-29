В Таджикистане запретили импортировать нехаляльную мясную продукцию

В Таджикистане запретили ввозить в страну нехаляльную продукцию. Это требование было предъявлено Государственной службой ветеринарного контроля страны, сообщают таджикские СМИ.

Отныне иностранные поставщики могут завозить продукцию в Таджикистан исключительно с наличием аккредитации. Перед тем, как выдать такой документ, таджикские эксперты будут лично выезжать на предприятия и проверять качество и безопасность производимой продукции.

Сообщается, что для получения такого разрешения наши специалисты должны воочию увидеть процесс производства на зарубежном предприятии. Кроме того, продукция должна содержать маркировку "халал". Только с такими условиями производитель получит разрешение на ввоз своей продукции в Таджикистан.

Мясная продукция на таджикский рынок завозится в основном, из Индии и России, небольшая часть – из Турции и Казахстана.

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