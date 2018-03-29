Таджикистан и Беларусь обсудили торгово-экономическое сотрудничество

29 марта 2018 11:21 (UTC+04:00)

Вопросы укрепления сотрудничества между столицами Таджикистана и Беларуси обсуждены накануне в Минске, столице Республики Беларусь. Об этом в четверг сообщают таджикские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министества иностранных дел Таджикистана.

Как сообщили в пресс-службе, посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод встретился с главой Минского городского исполнительного комитета Андремм Щорцем.

В ходе беседы были обсуждены вопросы укрепления и развития сотрудничества городов Душанбе и Минск в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Стороны также обменялись мнениями о состоянии и совершенствовании договорно-правовой базы и взаимном сотрудничестве в области развития туризма и культуры.

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