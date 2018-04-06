МИД Таджикистана обсудит борьбу с киберпреступностью с коллегами из СНГ

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое состоится сегодня, 6 апреля в Минске, передаёт в пятницу таджикское издание «Авеста».

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, участники заседания обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности

В частности, министры иностранных дел рассмотрят проект Соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Документ нацелен на обеспечение эффективного предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования подобных правонарушений.

Он расширяет сферы, направления и формы взаимного сотрудничества, унифицирует понятийный аппарат.

Также на рассмотрение СМИД вносится проект Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.

Документ включает в себя мероприятия по противодействию трансграничной преступности во всех формах ее проявления, в том числе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией, а также преступлениями, совершаемыми в сфере информационных технологий, которые в настоящее время исполняются в соответствии с отдельными программами сотрудничества государств СНГ.

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