Таджикистан и Иран обсудили экономическое сотрудничество

17 апреля 2018 10:05 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился накануне в Душанбе с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джаводом Зарифом, прибывшим в Таджикистан для участия в 23-м заседании глав МИД стран-членов Организации экономического сотрудничества. Об этом во вторник сообщает таджикское агентство «Авеста».

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны провели обстоятельную беседу по различным граням двухстороннего сотрудничества.

В ходе беседы соответствующее внимание было уделено реализации достигнутых ранее договоренностей, расширению сотрудничества в сферах экономики, в том числе торговли, энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, а также в различных областях культурно-гуманитарных связей.

Также были всесторонне рассмотрены вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере безопасности.

В этой связи Эмомали Рахмон особо подчеркнул, что международная политика Таджикистана в этом направлении лишена «двойных стандартов» и на всех уровнях проводится в созидательной и прозрачной форме.

Также было подчёркнуто, что во главе угла такой политики Тажикистана стоят вопросы борьбы против таких угроз безопасности, как терроризм, экстремизм и религиозный радикализм.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

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