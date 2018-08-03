Генпрокуратура Таджикистана назвала единственную версию убийства туристов

Генпрокуратура Таджикистана по факту нападения на иностранных туристов оставила статью "теракт" единственной версией убийства, передаёт РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура Таджикистана по факту нападения на иностранных туристов возбудила уголовное дело по статьям "терроризм" и "убийство".

"Убийство иностранных туристов на юге Таджикистана — террористический акт, совершенный для дестабилизации обстановки в стране, устрашения в обществе, нанесения удара по имиджу Таджикистана на международной арене" — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, "данный теракт был совершен жителями района Пяндж Хусейном Абдусамадовым, Асомидином Маджидовым, Зафаром Сафаровым и жителями города Нурек — братьями Аслиддином и Джафаром Юсуповыми — членами террористической и экстремистской организации партия Исламского возрождения на основе плана, ранее разработанного за пределами страны, под прикрытием флага "Исламского государства".

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов в Дангаре запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ). В причастности к убийству туристов обвиняется преступная группировка под руководством Абдусамадова, который четырежды был в Иране, где прошел идеологическую обработку и диверсионную подготовку. Тегеран отверг причастность к инциденту.





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