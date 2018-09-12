Инфляция в Таджикистане замедлилась

Инфляция в Таджикистане в августе 2018 года замедлилась до 0,8 процента в месячном исчислении по сравнению с 1,1 процента в июле, сообщает Financial One со ссылкой на Национальный банк республики.

Инфляция в Таджикистане в 2017 году ускорилась до 6,7 процента в годовом исчислении с 6,1 процента в 2016 году.

В начале августа министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода сообщил, что правительство понизило прогноз инфляции на 2018 год до 5,0 процентов с 7,0 процентов в годовом исчислении.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в Таджикистане 6,3 процента, Азиатский банк развития - 7,5 процента.

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