Главы Таджикистана и Узбекистана выразили удовлетворение активизацией сотрудничества

27 сентября 2018 16:48 (UTC+04:00)

Президенты Таджикистана и Узбекистана обсудили перспективы развития отношений двух государств, сообщает в четверг ТаджикТА.

"Сегодня в Душанбе Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев обсудили нынешнее состояние и перспективы отношений двух государств", - сообщили в правительстве Таджикистана.

В контексте таджикско-узбекского сотрудничества и перспективы его развития президенты высказались за дальнейшие совместные усилия по продвижению партнерских отношений двух стран.

Сегодня же Мирзиёев в сопровождении президента Таджикистана посетит город Турсунзаде, где ознакомится с деятельностью таджикского алюминиевого завода и местных виноградарей.
По данным государственного агентства по статистике Таджикистана, товарооборот между двумя странами по итогам восьми месяцев этого года составил более 192,6 миллиона долларов, что в 2,3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Экспорт таджикских товаров в Узбекистан осуществлен на сумму более 111,8 миллиодна долларов, а из Узбекистана импортировано продукции - свыше 80,8 миллионов долларов.

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