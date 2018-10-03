В Таджикистане пройдет заседание совета глав таможенных служб стран СНГ

3 октября 2018 16:41 (UTC+04:00)

В Таджикистане в городе Душанбе 3-4 октября пройдет 68 заседание совета глав таможенных служб стран-участниц Содружества Независимых Государств текущего года, сообщает в среду ТаджикТА.

"В заседании примут участие главы таможенных служб стран СНГ, которые обсудят вопросы сотрудничества в таможенной сфере. В частности, планируется обсуждение проекта сотрудничества между таможенными органами и контроле железнодорожных грузов", - сообщает пресс-центр Таможенной службы Таджикистана.

Также будут обсуждены вопросы информационной безопасности, в том числе проект образцовых требований для обеспечения безопасности информационных систем и информационной базы таможенных органов.

На встрече глав таможенных служб стран СНГ будут обсуждены и другие отраслевые вопросы.

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