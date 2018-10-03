Представитель Таджикистана призвал ООН координировать борьбу с экстремизмом

Постоянный представитель Таджикистана при ООН Махмадамин Махмадаминов в своем выступлении на общих дебатах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал эту организацию стать координатором борьбы с экстремизмом, сообщает в среду ТаджикТА.

"Постпред Таджикистана при ООН отметил нынешние вызовы современности, в том числе изменение климата, терроризм и экстремизм, конфликты, неравенство, нищету, отсутствие экономических возможностей и безработицу и назвал их препятствием для достижения Повестки дня 2030 по устойчивому развитию", - сообщает центр новостей ООН.

Излагая позицию РТ по глобальной повестке дня развития, Махмадамин Махмадаминов подчеркнул необходимость оказания поддержки странам, находящимся в особых ситуациях, в частности, странам африканского континента, наименее развитым и развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным государствам.

Он также привлек внимание к проблеме экстремизма.

Необходимо лишить террористов военной инфраструктуры, политической, военной и финансовой поддержки, предотвратить использование цифровых технологий в целях радикализации и вербовки террористов, а также пропаганды экстремизма и насилия, подчеркнул он.

Махмадаминов заявил, что мир является основой устойчивого развития, и Таджикистан поддерживает международные и региональные меры по восстановлению и укреплению мира на Ближнем Востоке, а также по поиску всеобъемлющего решения конфликта в Афганистане. Он подчеркнул, что социально-экономическое развитие является обязательной основой благополучия Афганистана.

Дипломат отметил, что Таджикистан готов принять участие в восстановлении социальной и экономической инфраструктуры Афганистана, в том числе путем соединения транспортных артерий двух стран и создания "энергетического моста" CASA-1000, который позволит наладить поставки электроэнергии в Афганистан.

Махмадамин Махмадаминов подчеркнул необходимость оживления международной торговли и инвестиций – двигателей экономического роста и развития, отметив большое значение регионального сотрудничества.

Напомним, этим летом в Душанбе прошла конференция, давшая старт Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" 2018-2028 годы. Участие в конференции приняли свыше 1500 представителей правительств и гражданского общества из более чем 100 стран.

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