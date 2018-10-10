Парламентарий Таджикистана и президент Индии обсудили правовую базу сотрудничества

Председатель нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров обсудил правовую базу экономического сотрудничества двух стран с президентом Индии Рам Натх Ковиндом, находящимся в РТ с государственным визитом. Об этом в среду сообщает ТаджикТА.

"В частности были обсуждены вопросы сотрудничества по всем направлениям, подкрепленным подписанными ранее более 60 нормативными актами, регулирующими таджикско-индийские отношения", - сообщили в парламенте Таджикистана.

Говоря о развитии межпарламентского сотрудничества, была отмечена роль межпарламентской Группы дружбы Таджикистана и Индии, созданной в 2015 году.

В числе приоритетов было названо сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Напомним, в рамках государственного визита президента Индии в Таджикистан, в городе Душанбе были подписаны 10 новых документов о сотрудничестве.

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