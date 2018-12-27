Книгу Эмомали Рахмона презентовали на египетском телевидении

Книгу президента Таджикистана Эмомали Рахмона «Таджики в зеркале истории» презентовали на египетском телеканале CBC Extra News, сообщает департамент информации министерства иностранных дел РТ, передает Trend со ссылкой на news.tj.

Как сообщает департамент, “Таджики в зеркале истории”, которая ранее была издана в Каире на арабском языке в четырех томах.

«25 декабря 2018 года в программе «Это утро» египетского телеканала CBC Extra News была презентована книга Лидера нации Эмомали Рахмона. Книга была представлена телезрителям во время прямого интервью посла Таджикистана в Египте Хусрава Нозири ведущей программы Асме Мустафа», - сообщается в информации департамента.

Как отмечается в информации, CBC Extra News является спутниковым частным телеканалом, пользующимся большой популярностью в Египте и посол во время интервью ответил на вопросы касающиеся состояния и перспектив развития двусторонних таджикско-египетских отношений.

«В этом интервью посол нашей страны также ответил на вопросы ведущей, касающиеся состояния и перспектив развития двусторонних таджикско-египетских отношений, сотрудничества двух стран в сферах экономики и инвестиций, совместной борьбы с терроризмом, сотрудничества в области образования, порядка выдачи таджикских виз, открытия прямых чартерных рейсов между Душанбе и Шарм-эль-Шейхом»,- сообщает департамент.

В Youtube опубликована полная версия программы. Перед началом интервью зрителям показывают ролик о красотах и достопримечательностях Таджикистана, коротко рассказывают об истории страны, о визите Эмомали Рахмона, а также уровне политических отношений между Таджикистаном и Египтом.

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