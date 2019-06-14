Таджикистан за год стал более миролюбивым государством

14 июня 2019 15:25 (UTC+04:00)

Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) опубликовал ежегодный «Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index 2019), передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В Индексе фигурируют 163 страны мира, в которых проживает 99,7% населения всей планеты.

Таджикистан в нем находится на 105-ом месте, расположившись между африканскими странами Буркина-Фасо и Угандой. По сравнению с прошлым годом наша республика улучшила свою позицию на 12 ступенек.

Среди стран Центральной Азии наиболее высокое место занимает Казахстан (64-ое место). Кыргызстан находится на 95-ом месте, Узбекистан - на 102-м месте, Туркменистан – на 115-м месте.

Первое место в рейтинге заняла Исландия. За ней в первой пятерке следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

На последнем 163-м месте расположился Афганистан. Всего на 9 позиций выше него находится Россия.

При этом Сирия впервые за три года поднялась с нижней строчки на одну позицию выше.

США тоже не признали миролюбивой страной – они на 128-м месте.

Специалисты оценивали ситуацию в странах по следующим критериям: политическая и экономическая стабильность, уровень терроризма и полицейского насилия, участие страны в военных операциях, экспорт оружия, соблюдение прав человека, уровень сплочённости общества.

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