Эмомали Рахмон встретился с лидерами Турции и Катара

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии встретился 15 июня в Душанбе с Эмиром Катара Шейхом Тамимом ибн Хамадом Али Сани, передает Trend со ссылкой на информагентство "Авеста".

Как сообщает пресс-служба главы таджикского государства, в ходе встречи был рассмотрен широкий комплекс вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Катаром.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Катар как один из важнейших экономических, финансовых и политических центров мира занимает важное место в системе международных связей Республики Таджикистан.

Стороны выразили удовлетворение деятельностью совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Катара по сотрудничеству в торгово-экономических и научно-технических сферах, таджикско-катарского бизнес-форума.

Особое внимание было уделено вопросам развития отношений в сферах торговли, экономики, техники и инвестиций, банковского дела, культуры и образования, здравоохранения и туризма.

Также сегодня президент Эмомали Рахмон провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи предметом рассмотрения стала ситуация взаимных дружественных отношений на политической, экономической, торговой, социальной, туристической, культурной аренах и долгосрочное партнерство как приоритетное направление внешней политики двух стран.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за теплый и искренний прием.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросу реализации ранее подписанных документов, деятельности Совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, деятельности офиса Турецкого управления по международному сотрудничеству (ТИКА) в Таджикистане, проведению бизнес-форума Таджикистана и Турции, что может способствовать развитию сотрудничества между инвесторами и предпринимателями двух стран.

Стороны обменялись мнениями по укреплению связей в сферах транспорта и логистики, вопросам трудовой миграции, развитию дальнейшего сотрудничества в сферах образования, науки и культуры и выразили свою заинтересованность в их реализации.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы обеспечения мира и стабильности в охваченных войной странах региона и мира, решения афганского кризиса, совместной борьбы против терроризма и экстремизма.

В завершение Эмомали Рахмон пригласил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана совершить официальный визит в Таджикистан.

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