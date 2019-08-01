Эмомали Рахмон принял верительные грамоты новых послов десяти государств

1 августа 2019 09:52 (UTC+04:00)

Вчера, 31 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял верительные грамоты от новоназначенных послов десяти государств мира, передает Trend со ссылкой на News.tj.

Лидеру Таджикистана свои верительные грамоты вручили послы Казахстана Аскар Таджибаев, Индии Вирадж Сингх, Пакистана Имран Хайдар, Великобритании и Северной Ирландии Меттию Лоусон, Грузии Зураб Абдушелишвили, Южной Кореи Кан Джэ-квон, Боснии и Герцеговины Самир Веладзик, Колумбии Альфонсо Лопес Кабалеро, Австралии Грейм Михан и Эфиопии Гирма Тамесген Баркесса, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон, поздравив новых послов с началом дипломатической карьеры в Таджикистане, выразил уверенность в том, что они будут "трудиться во благо народов своих стран и Таджикистана", отмечается в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер-министр Узбекистана с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан
Кыргызстан 09:41
Жээнбеков и Назарбаев по телефону обсудили состояние и перспективы сотрудничества
Центральная Азия 31 июля 09:49
К осени в Таджикистане может появиться первый исламский банк
Таджикистан 30 июля 09:59
В Бишкеке обсуждают вопросы реабилитации и реинтеграции репатриантов в Центральной Азии
Кыргызстан 29 июля 16:43
Таджикистан заключил пять новых инвестсоглашений на крупную сумму
Таджикистан 29 июля 16:39
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Кыргызстан
Центральная Азия 27 июля 10:43
Лента новостей
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 10:00
Заправки в Узбекистане будут устанавливать цены на бензин Аи-91
Энергетика 09:55
Лукашенко отмечает активизацию двусторонних политических контактов с Швейцарией
Беларусь 09:51
В Азербайджане будут готовить магистров и бакалавров по новой специальности
Общество 09:47
Приток немецких инвестиций в Казахстан превысил $4 млрд (Эксклюзив)
Бизнес 09:45
Нетанияху встретился с Кушнером и Гринблаттом
Израиль 09:44
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Экономика 09:43
Премьер-министр Узбекистана с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан
Кыргызстан 09:41
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 августа
Экономика 09:35