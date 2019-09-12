Таджикистан и Великобритания создали торговую палату

В Душанбе в День независимости Таджикистана появилась таджикско-британская торговая палата, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что торговая палата будет работать над развитием бизнеса, торговли и потоков капитала между странами. Планируется, что эти процессы будут осуществляться через расширение приграничного сотрудничества.

Стороны делают ставку на развитие торговых отношений.

"Мы будем оказывать поддержку при выходе на рынок, в логистике, юридической экспертизе, а также предоставлять профессиональные услуги, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений и дальнейшему росту дружбы", - отмечается в сообщении.

Напомним, недавно представители Таджикистана и Великобритании договорились о сотрудничестве между национальными университетами. В частности, стороны проработали вопрос о предоставлении Вестминстерским университетом квот для таджикских студентов.

Также представители двух стран неоднократно обсуждали перспективы таджикско-британского сотрудничества и договаривались о взаимодействии в области экономики, образования, культуры и безопасности.

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