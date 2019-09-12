Таджикистан и Великобритания создали торговую палату

12 сентября 2019 12:32 (UTC+04:00)

В Душанбе в День независимости Таджикистана появилась таджикско-британская торговая палата, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что торговая палата будет работать над развитием бизнеса, торговли и потоков капитала между странами. Планируется, что эти процессы будут осуществляться через расширение приграничного сотрудничества.

Стороны делают ставку на развитие торговых отношений.

"Мы будем оказывать поддержку при выходе на рынок, в логистике, юридической экспертизе, а также предоставлять профессиональные услуги, чтобы способствовать развитию двусторонних отношений и дальнейшему росту дружбы", - отмечается в сообщении.

Напомним, недавно представители Таджикистана и Великобритании договорились о сотрудничестве между национальными университетами. В частности, стороны проработали вопрос о предоставлении Вестминстерским университетом квот для таджикских студентов.

Также представители двух стран неоднократно обсуждали перспективы таджикско-британского сотрудничества и договаривались о взаимодействии в области экономики, образования, культуры и безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
Европа 11 сентября 21:28
Узбекистан расширяет биржевой экспорт с Россией
Бизнес 11 сентября 20:36
Президент Жээнбеков принял верительные грамоты от послов ряда иностранных государств
Кыргызстан 11 сентября 17:32
Таджикистан завершил строительство НПЗ в Дангаре
Таджикистан 11 сентября 13:12
Таджикистан и Беларусь наращивают реализацию совместных экономических проектов
Таджикистан 11 сентября 11:41
Джонсон считает возможной сделку с ЕС, но не исключает "жесткого" Brexit
Европа 10 сентября 20:12
Лента новостей
Моя цель в спорте — попасть на Олимпиаду: Вероника Гудис о подготовке к Чемпионату мира по художественной гимнастике в Баку
Общество 12:55
Сверловская область РФ отправит в Азербайджан несколько бизнес-миссий
Бизнес 12:53
Яркие краски древней и богатейшей Индонезии в Азербайджане (ФОТО)
Культура 12:48
Anglo Asian Mining огласила планируемые в этом году объемы добычи золота в Азербайджане
Бизнес 12:46
Азербайджан - важный торговый партнер России на Южном Кавказе - министр
Бизнес 12:29
Турция увеличила экспорт стройматериалов почти на 20%
Турция 12:28
“Детская Горячая Линия”, поддерживаемая компанией Azercell, приняла 1547 обращений за летние месяцы
ИКТ 12:22
Экспорт оборонной промышленности Турции вырос почти на 40% (Эксклюзив)
Турция 12:22
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проведенной на станции «Хатаи» Бакинского метрополитена (ФОТО)
Экономика 12:11