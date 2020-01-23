Посол Таджикистана о планах по реализации инвестпроектов в промышленности

23 января 2020 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таджикистан придает большое значение привлечению инвестиций в промышленность страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

По его словам, по итогам 2019 года объём добычи угля в стране превысил два миллиона тонн, часть которого была реализована на внутреннем рынке, а часть была экспортирована.

"В свою очередь, производство цемента составило четыре миллиона тонн. В основном цемент экспортируется в Узбекистан, Афганистан, Кыргызстан. Объем добычи золота составил восемь тонн в прошлом году, что является рекордным показателем для Таджикистана", - сказал Соли, добавив, что разведанные запасы золота в Таджикистане составляют 500 тонн.

Дипломат отметил, что на сегодня в промышленном секторе страны реализуются 66 государственных инвестиционных проектов на 3,5 миллиарда долларов. В 2020 году запланирована реализация 23 инвестпроектов стоимостью 40 миллионов долларов.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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