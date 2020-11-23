В Таджикистане выявлено 40 новых случаев COVID-19

В Таджикистане за последние сутки было зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.

"На вечер воскресенья в Таджикистане зафиксировано 40 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего число заболевших достигло 11 894 человек", - говорится в сообщении.

За истекшие сутки смертей от коронавируса не зафиксировано.

Отмечается, что за последние сутки из больниц выписаны 42 пациента, излечились 11 271, или 94,7% инфицированных COVID-19, скончались 86 человек.