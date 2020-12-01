Посол назвал приоритеты председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Девиз председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества на 2020-2021 годы - «20 лет ШОС: сотрудничество во имя стабильности и процветания».

Об этом сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли.

«В целях поступательного и динамичного развития взаимодействия в рамках ШОС и содействия в дальнейшем укреплении и повышении ее международного имиджа, приоритетные направления председательства Таджикистана в Организации на 2020-2021 годы будут нацелены на проведение созидательной политики”, - сказал он.

По словам дипломата, здесь имеется в виду содействие в углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества между государствами-членами ШОС и способствовать укреплению внутренней консолидации, координации позиций по региональным и международным вопросам, затрагивающим интересы Организации.

Кроме того, по словам Соли, страна будет поддерживать мир, безопасность и стабильность в рамках своего председательства в ШОС.

«Таджикистан будет нацелен на усиление практического сотрудничества в вопросах борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, распространением радикальной идеологии и трансграничной организованной преступностью; продвижение вопроса создания отдельного антинаркотического органа ШОС в целях мобилизации в единый орган сил и средств для эффективного противодействия незаконному обороту наркотиков; развитие сотрудничества пограничных служб и проведение совместной пограничной операции и укрепление сотрудничества между оборонными ведомствами государств-членов ШОС», - сказал дипломат.

Что касается экономической сферы, Соли отметил, что основные задачи в этой области включают в себя принятие совместных мер по преодолению социально-экономических, финансовых и продовольственных последствий пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе; реализация обновленной Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, создание новых механизмов взаимодействия в соответствии с упомянутой Программой; продолжение поиска общих подходов к формированию механизмов финансового обеспечения проектной деятельности ШОС; укрепление и расширение сотрудничества в торговой, финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной сферах и продовольственной безопасности, а также в области малого и среднего предпринимательства; проведение мероприятий экономического характера, раскрытие потенциала Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, содействие в укреплении межрегиональных связей.

В гуманитарном направлении, по словам дипломата, страна отдаст приоритет развитию сотрудничества в сферах юстиции, образования, культуры, науки, кинематографии, спорта, туризма.

«Кроме того, среди основных задач страны - содействие углублению взаимодействия в области здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведение совместных учений, охраны окружающей среды и развитие взаимодействия области гендерного равенства, средств массовой информации и молодёжи, в том числе путем создания новых механизмов взаимодействия в этом направлении», - сказал Соли.

Как сказал дипломат, на международной арене Таджикистан нацелен на продолжение практики проведения совместных мероприятий высокого уровня по сотрудничеству между ШОС и ООН.

«Другие цели в этой сфере включают в себя содействие принятию очередной резолюции ГА ООН “Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества”; содействие активному подключению государств-наблюдателей и партнеров по диалогу к деятельности ШОС, в том числе проведение встречи национальных координаторов государств-членов ШОС с уполномоченными представителями министерств иностранных дел государств наблюдателей и партнеров по диалогу; наращивание потенциала Контактной группы «ШОС-Афганистан»; содействие в развитии практического взаимодействия ШОС с региональными партнерскими организациями и продолжение практики формализации отношений и принятия совместных планов действий ШОС со специализированными учреждениями ООН и другими международными организациями», - заключил Соли.