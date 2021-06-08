Рахмон выразил соболезнования премьер-министру Пакистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил премьер-министру Пакистана Имрану Хану телеграмму с соболезнованиями. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Рахмон отметил, что воспринял трагическое известие о смерти и ранении большого количества граждан Пакистана в результате столкновения двух поездов в провинции Синд с "чувством глубокой печали".

Президент Таджикистана выразил сопереживание дружественной стране, а также попросил передать родным и близким погибших соболезнования.

"Прошу у Всевышнего для них доброго терпения, а всем пострадавшим - полного выздоровления", - отметил Рахмон.

Напомним, столкновение двух пассажирских поездов в провинции Синд Пакистана произошло накануне. По предварительным данным, один из скоростных экспрессов сошел с рельсов и врезался в другой состав, который не успел затормозить из-за небольшого расстояния.

В момент столкновения большинство пассажиров поездов спали. В результате ЧП с рельсов сошли 12 вагонов, в том числе один локомотив, четыре вагона были разрушены.

Число погибших при столкновении поездов достигло 50 человек, около 70 пострадали и находятся в больницах.

Премьер-министр страны заявил, что шокирован произошедшим и намерен провести тщательное расследование происшествия, а также выявить проблемы безопасности железных дорог в Пакистане.