Названа дата встречи Рахмона и Жапарова в Душанбе
В Таджикистан с первым официальным визитом приедет президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об сообщает МИД Таджикистана.
Дата поездки назначена на 28-29 июня 2021 года. О том, какие вопросы будут обсуждаться в ходе встречи, пока не сообщается.
В Министерстве иностранных дел Таджикистана уже объявили о регистрации представителей СМИ для освещения предстоящего официального визита.
Отметим, что о запланированном визите президента Кыргызстана в Душанбе было известно еще в апреле 2021 года, но точные даты не назывались.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и кыргызский лидер Садыр Жапаров договорились о встрече еще 30 апреля в ходе телефонного разговора.
Сразу после урегулирования конфликта на таджикско-кыргызской границе Рахмон пригласил Жапарова посетить республику в ближайшее удобное время.
Последний раз главы соседних государств обсуждали конфликтные события в приграничных районах и выступали за нормализацию ситуации и недопущение эскалации конфликта.