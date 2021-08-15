В сентябре в столице Таджикистана пройдут саммиты глав государств ШОС и ОДКБ
16-17 сентября в Душанбе пройдут саммиты глав государств ШОС и ОДКБ, передает Trend со ссылкой на Asia-Plus.
Ожидается, что для участия в них в Душанбе соберутся высокопоставленные делегации из 17 стран мира, а также Генсеки ШОС и ОДКБ.
В дни проведения саммитов центр Душанбе почти полностью будет закрыт для движения транспорта, в столице будут предприняты усиленные меры безопасности.
Участниками ШОС являются Казахстан, Кыргызстан, Индия, Китай, Россия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в Организации имеют Иран, Беларусь, Монголия, Афганистан, а партнёрами по диалогу являются Азербайджан, Турция, Армения, Непал, Камбоджа и Шри-Ланка. В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.
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