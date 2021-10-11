Число заражений COVID-19 в мире превысило 238 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVİD-19 в мире превысило 238 млн., передает Trend.
Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 238 627 594 случая заражения коронавирусом и 4 866 904 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 260 361, летальных исходов - на 4 349.
Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 45 203 478 (+27 324). Далее следуют Индия (33 971 293), Бразилия (21 575 820), Великобритания (8 154 306), Россия (7 775 365), Франция (7 056 511), Иран (5 702 890), Аргентина (5 265 859), Испания (4 973 619), Колумбия (4 972 236) и Италия (4 700 316).
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