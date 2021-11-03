Таджикистан намерен продолжать усилия по привлечению внимания мирового сообщества к более активным действиям по борьбе с изменением климата – Эмомали Рахмон

БАКУ/Trend/ - Таджикистан намерен продолжать усилия по привлечению внимания мирового сообщества к более активным действиям по борьбе с изменением климата. Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмэмали Рахмон в ходе заседания высокого уровня по проблемам воды и климата.

«Как известно, вода и климат неразрывно связаны между собой, так как изменение климата влияет на нашу жизнь и нашу экономику в основном через водные ресурсы.Наши ледники быстро тают. На сегодняшний день более 1 000 из 14 000 ледников Таджикистана полностью растаяли. За последние несколько десятилетий в нашей стране общий объем ледников, составляющих более 60% водных ресурсов региона Центральной Азии, уменьшился почти на треть. На первом заседании Панели высокого уровня я привел примеры таяния ледников в Таджикистане и других частях мира. Учитывая тяжёлые последствия продолжения этого процесса, мы ранее предлагали объявить 2025 год «Международным годом защиты ледников» и определить конкретную дату «Всемирного дня защиты ледников». Я также ранее высказывался за необходимость создания Международного фонда сохранения ледников.Республика Таджикистан активно продвигает эти инициативы на различных уровнях, и мы надеемся, что они также будут поддержаны Коалицией по воде и климату. В 2018 году, мы вместе заложили прочную и широкую основу для продвижения Душанбинского водного процесса в рамках Международной конференции по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028»», - сказал Рахмон.

По его словам, в рамках данного мероприятия участники активно обсуждали различные аспекты водных проблем на пути к устойчивому развитию.

«В следующем году в рамках Душанбинского водного процесса мы намерены провести следующую Международную конференцию по водному десятилетию в сотрудничестве с ООН и странами-партнерами. На этот раз также будут рассмотрены актуальные вопросы взаимосвязей между водными ресурсами и климатом. Душанбинская конференция станет главным стержнем подготовительного процесса Конференции Организации Объединенных Наций по Среднесрочному обзору десятилетия по воде в 2023 году, сопредседателями которой являются Таджикистан и Нидерланды. Таджикистан приложить все усилия, чтобы нексус воды и климата также была четко выражена в повестке дня Конференции ООН. В последние десятилетия мы все чаще наблюдаем существенное изменение климатического цикла в нашем регионе. Наши зимы стали более холодными и продолжительными, а летний период стал более жарким и засушливым», - сказал Президент Таджикистана.

Как отметил Рахмон, в этой связи ныне в регионе наблюдается существенный рост потребности в электроэнергии и водных ресурсах.

«Кроме того, меняется гидрологический цикл, что приводит к изменениям речного стока в регионе, как по объему, так и по времени. При этом, существующие мощности в регионе, как в плане выработки электроэнергии, так и регулирования водных ресурсов не способны покрыть возрастающие потребности населения и экономики. Например, летом прошлого года Таджикистан был вынужден временно приостановить экспорт электроэнергии в соседние страны. В то же время, страны региона столкнулись с нехваткой воды в разгар поливного сезона. Ранняя, холодная и продолжительная зима этого года принесла нам новые испытания. Кроме того, в этом году сильнейшая засуха вызвала массовую гибель скота и потери урожая в некоторых странах региона. Именно поэтому в рамках своего председательства в Международном фонде спасения Арала мы придаём вопросу влияния изменения климата первостепенный приоритет. Мы убеждены, что в сегодняшних условиях именно нексусный подход способен заложить здоровую почву для решения текущих проблем, развития «зелёной» экономики и устойчивого развития. Мы ещё раз заявляем свою приверженность этому процессу и прилагаем дополнительные усилия для того, чтобы интегрированный подход в решении водных и климатических вопросов имел приоритетное значение. Уверен, что деятельность нашей Панели высокого уровня внесёт достойный вклад в этом процессе в целях дальнейшей консолидации усилий мирового сообщества и, особенно политических лидеров, для более активных действий и принятия адекватных мер», - заключил он.