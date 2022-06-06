Нацбанк Таджикистана обнародовал прибыль финансового сектора страны

БАКУ /Trend/ - Общая прибыль финансового сектора Таджикистана в первом квартале 2022 года составили 27,2 миллиарда сомони (2,3 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на отчет Национального банка Таджикистана.

В первом квартале 2022 года в финансовом секторе Таджикистана осуществляли деятельность 62 кредитных финансовых организаций, 19 страховых организаций, 4 лизинговых организаций, 2 фондовые биржи и Агентство социального страхования и пенсии при правительстве Таджикистана (АССП).

За отчётный период 91,7 процента от общих активов финансовой системы страны приходится на банковскую систему. Оставшуюся долю составляют АССП (5,4 процента), страховые организации (2,0 процента) и лизинговые организации (0,9 процента).

Активы кредитных финансовых организаций в первом квартале 2022 года по сравнению с началом года увеличились на 11,5 процента, составив 24.9 миллиарда сомони (2,1 миллиарда долларов).

По итогам первого квартала 2022 года активы страховых организаций достигли 537 миллионов сомони (47 миллионов долларов), активы лизинговых организаций составили 235,4 миллиона сомони (20,6 миллиона долларов).

В Нацбанке также отметили, что активы АСCП за отчётный период составили 1,4 миллиарда сомони (122,8 миллиона долларов), что составляет 5,4 процента от общих активов финансовой системы.