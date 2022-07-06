В Таджикистане обнародовали доходы от экспорта золота за 5 месяцев 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года Таджикистан экспортировал золото на 308 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По ее данным, в отчетном периоде Таджикистан также экспортировал золотой порошок на сумму 54 миллиона долларов.

На сегодня в Таджикистане функционируют 18 золотодобывающих компаний, которые с каждым годом увеличивают объемы производства.

Одним из крупнейших золотодобывающих предприятий является таджикско-китайское СП "Зарафшон". На его долю приходится 70 процентов от общего объема добычи золота в Таджикистане.

Отметим, что в апреле 2022 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон ввел в эксплуатацию горно-обогатительное предприятие ЗАО "ТАЛКО Голд" и заложил фундамент нового металлургического завода и предприятия по аффинажу золота в Согдийской области.