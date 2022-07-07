АБР усилит координацию Таджикистана и Узбекистана в сфере туризма (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта развития туризма в Таджикистане Азиатский банк развития (АБР) будет стремиться содействовать расширению сотрудничества с Узбекистаном в туристической сфере. Об этом сообщила Trend руководитель отдела управления проектами АБР в Таджикистане Родора Консепсьон.

По ее словам, этот проект в 2022 году будет способствовать усилению координации Таджикистана с Узбекистаном, который является крупнейшим потенциальным туристическим рынком в регионе.

"Сотрудничество с Узбекистаном может придать импульс развитию туризма в Таджикистане за счет совместной разработки туристических проектов", - сказала Консепсьон.

Она напомнила, что АБР в 2019 году одобрил грант в размере 10 миллионов долларов для оказания помощи Таджикистану в подготовке генерального плана развития туризма, укреплении организационного потенциала страны в туристическом секторе, улучшении статистических данных по туризму и развитии экономики.

"Более того, этот грант способствует разработке портфеля приоритетных инвестиций", - сказала Консепсьон.