В Таджикистане растут урожаи зерновых

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года урожай зерновых культур в Таджикистане составил 688 100 тонн, что на 5,9 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода на пресс-конференции в Душанбе, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития Таджикистана.

По его словам, сбор пшеницы в отчетный период составил 609 900 тонн, что на 6,6 процента больше, чем в январе - июне прошлого года.

"Также в целях эффективного и рационального использования сельскохозяйственных земель в республике проведен повторный сев сельскохозяйственных культур на площади 70 443 гектара", - сказал Завкизода.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), общий объем урожая зерновых в Таджикистане в 2021 году составил 1,4 миллиона тонн.