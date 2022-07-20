Обнародован рост промпроизводства в одном из крупнейших городов Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Промышленное производство в Худжанде - втором по величине городе Таджикистана в январе - июне 2022 года выросло на 12,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (573,4 миллиона сомони, или 55,1 миллиона долларов) - до 647,3 миллиона сомони (62,2 миллиона долларов). Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу властей таджикского региона.

Также сообщается, что экспорт товаров из Худжанда в отчетный период составил 191,8 миллиона сомони (18,4 миллиона долларов), что на 26 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В январе - июне 2022 года в Худжанде было введено в эксплуатацию восемь малых и средних производственных предприятий, оснащенных современным оборудованием.

Отметим, что на данный момент в этом городе функционируют 177 промышленных предприятий.