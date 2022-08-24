Расширяется торгово-экономическое сотрудничество между Таджикистаном и Кореей

Дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества Таджикистана и Кореи в торгово-экономической сфере стало одной из тем, обсуждавшихся в ходе встречи заместителя Председателя Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Манзуры Рустамовой с представителем Правительства города Пусан, Республика Корея, Шин Чи Хён, передает Trend со ссылкой на ХОВАР.

Как сообщили «ХОВАР» в Торгово-промышленной палате, Шин Чи Хён сопровождали вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Корея Сон Ву Ли и начальник отдела международных выставок администрации города Пусан Хван Хён Ки.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, особое внимание уделили дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества между Таджикистаном и Кореей в рамках торгово-экономической сферы.

Встреча прошла в дружеской атмосфере и на высоком уровне взаимоотношений.