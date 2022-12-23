Таджикистан увеличил выработку электроэнергии по итогам 11 месяцев 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года в Таджикистане было произведено более 19,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 2,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, в отчетном периоде около 93,8 процента электроэнергии было произведено гидроэлектростанциями Таджикистана и более 6,2 процента - тепловыми электростанциями.

В то же время солнечные электростанции в Таджикистане в январе - ноябре текущего года выработали всего 300 000 киловатт-часов электроэнергии.

Ранее сообщалось, что жители сельских местностей Таджикистана с начала последней декады сентября сталкиваются с ограниченной подачей электричества. ОАХК "Барки Точик" в своем обращении к потребителям в середине октября объяснила это маловодьем, а также проведением ремонтно-профилактических работ.