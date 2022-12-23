Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Таджикистан

Таджикистан увеличил выработку электроэнергии по итогам 11 месяцев 2022 г.

Таджикистан Материалы 23 декабря 2022 07:44 (UTC +04:00)
Таджикистан увеличил выработку электроэнергии по итогам 11 месяцев 2022 г.

Читайте Trend в

Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года в Таджикистане было произведено более 19,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 2,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, в отчетном периоде около 93,8 процента электроэнергии было произведено гидроэлектростанциями Таджикистана и более 6,2 процента - тепловыми электростанциями.

В то же время солнечные электростанции в Таджикистане в январе - ноябре текущего года выработали всего 300 000 киловатт-часов электроэнергии.

Ранее сообщалось, что жители сельских местностей Таджикистана с начала последней декады сентября сталкиваются с ограниченной подачей электричества. ОАХК "Барки Точик" в своем обращении к потребителям в середине октября объяснила это маловодьем, а также проведением ремонтно-профилактических работ.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости