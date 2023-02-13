Таджикистан нарастил производство электроэнергии - ЕАБР

БАКУ /Trend/ - Производство электроэнергии в Таджикистане увеличилось на рекордные 3,8 процента в 2022 году, сообщает Trend со ссылкой на обзор Евразийского банка развития (ЕАБР).

По данным банка, выработка электроэнергии странами-членами ЕАБР в 2022 году выросла на 0,6 процента. Рост выработки электроэнергии в Армении составил 16,1 процента, в Беларуси (с января по ноябрь 2022 года) - до 2 процентов, в России - до 0,6 процента.

При этом выработка электроэнергии в Казахстане сократилась на 1,4 процента, в Кыргызстане - на 8,4 процента в 2022 году. Странам приходится компенсировать дефицит электроэнергии за счет импорта из соседних государств.

Согласно Агентству по статистике при Президенте Таджикистана, страна произвела более 19,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в январе - ноябре 2022 года.

Отметим, что примерно 93,8 процента электроэнергии Таджикистана было произведено гидроэлектростанциями.

Как сообщалось, экспорт электроэнергии из Таджикистана в 2022 году превысил 106 миллионов долларов, что составляет прирост на 10,6 процента по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году основными покупателями электроэнергии Таджикистана были Афганистан и Узбекистан.