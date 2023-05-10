Таджикистан и Туркменистана подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства между странами по итогам встречи в Душанбе, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана.

Встреча лидеров двух стран состоялась в столице Таджикистана в рамках государственного визита Президента Туркменистана в эту страну 10 мая.

“Только что мы приняли Декларацию и подняли отношения между нашими странами до уровня углублённого стратегического партнёрства. Это историческое решение отвечает коренным интересам наших народов и является одним из важных факторов развития и стабильности региона”, — сказал Президент Таджикистана.

Эмомали Рахмон также сказал, что в ходе переговоров стороны достигли договоренности о повышении эффективности работы Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отметим, что в рамках встречи главы Таджикистана и Туркменистана затронули вопросы поддержания регулярного политического диалога на всех уровнях, активизацию межпарламентских связей, развитие торгово-экономических отношений, а также сотрудничество в промышленном и транспортном секторах.