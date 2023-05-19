АБИИ выделяет средства на строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделит льготные средства в размере 500 миллионов долларов на строительство Рогунской гидроэлектростанции (ГЭС) в Таджикистане.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Таджикистана, было объявлено президентом АБИИ Цзинь Лицюнем на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Пекине 17 мая.

По итогам встречи стороны обсудили дальнейшее финансирование развития зеленой инфраструктуры в транспортном, энергетическом и жилищно-коммунальном секторах.

Также во время встречи была подчеркнута необходимость укрепления отношений, привлечения большего объема капитала в приоритетные проекты по развитию инфраструктуры, промышленности и частного сектора, повышению экономической активности и поддержке предпринимательства.

Стороны также затронули вопросы финансирования проектов в сфере сельского хозяйства и полезных ископаемых.

В ходе встречи Президент Таджикистана и президент АБИИ обсудили вопросы изменения климата, нехватки водных ресурсов, влияние этих факторов на экономику стран и инициативы Таджикистана в области водных ресурсов и климата.

Ожидается, что Рогунская ГЭС с предполагаемой мощностью в 3780 МВт станет самой большой гидроэлектростанцией в Таджикистане. Выход ГЭС на полную производственную мощность планируется в 2028 году, ГЭС будет вырабатывать 13 300 ГВт-ч электроэнергии в год.