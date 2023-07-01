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В Таджикистане базовые пенсии выросли на 20%

Таджикистан Материалы 1 июля 2023 02:46 (UTC +04:00)
В Таджикистане базовые пенсии выросли на 20%

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БАКУ /Trend/ - Размер базовой пенсии, оклады социальных работников, сотрудников учреждений сфер здравоохранения, образования, науки и социальной защиты, а также стипендии у студентов в Таджикистане увеличились на 20% с 1 июля по указу президента страны Эмомали Рахмона, передает Trend.

Страховые пенсии, согласно документу, проиндексированы "в размере уровня инфляции последних двух лет на 16%". Повышение не касается президентских стипендий и стипендий курсантов военных вузов и Академии МВД Таджикистана.

От размера базовой пенсии в Таджикистане считаются все надбавки к страховой части. Страховая пенсия формируется из выплат на протяжении трудовой деятельности.

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