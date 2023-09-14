Таджикистан предлагает разработать отдельные программы сотрудничества в Центральной Азии - Эмомали Рахмон

ДУШАНБЕ/Trend/- Таджикистан предлагает разработать в рамках региона Центральной Азии отдельные программы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности и активного внедрения новых технологий.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.

«На фоне длительной нестабильности мировой экономики из-за последствий пандемии и целого ряда других факторов, в нашем регионе, тем не менее, очевидна положительная динамика.

Статистика нашего взаимного товарооборота подтверждает этот вывод.

В контексте Таджикистана торговля со странами региона выросла в полтора-два раза, и доля стран Центральной Азии в общем объёме нашего товарооборота по итогам прошлого года составила порядка тридцати (28.2) процентов»,-сказал он.

Рахмон отметил, что необходимо определить новые точки совместного роста и задействовать весь потенциал для обеспечения стратегического прорыва на экономическом направлении.