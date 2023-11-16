Стратегии развития Таджикистана согласуются с ЦУР - замминистра

БАКУ /Trend/ - Долгосрочные и среднесрочные стратегии развития Таджикистана в значительной степени согласуются с Целями устойчивого развития (ЦУР), около 70 процентов из 160 стратегических документов соответствуют этим целям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Солехзода Ашурбой Абдулвахид в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"Таджикистан привержен достижению ЦУР и сопутствующих задач в рамках Повестки дня на период до 2030 года, поскольку национальная стратегия развития на период до 2030 года обеспечивает основу для согласования национальных приоритетов с планами достижения ЦУР", - подчеркнул он.

Отметим, что II Бакинский форум по устойчивому развитию направлен на укрепление обмена опытом и сотрудничества со странами региона и международными организациями в реализации Повестки дня ООН на период до 2030 года.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные должностные лица из Европы и стран СНГ, представители ООН, международных финансовых и региональных организаций, государственные институты, представители гражданского общества и частного сектора, а также эксперты.

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