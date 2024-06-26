Премьер-министр Пакистана посетит Таджикистан

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Таджикистан в рамках своего первого зарубежного визита после избрания на пост премьер-министра, передает Trend.

Двухдневный официальный визит начнется 2 июля по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Детали поездки лидеры обсудили во время телефонного разговора 16 июня.

Пакистан и Таджикистан имеют общую границу с Афганистаном и поддерживают активные политические отношения. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году.