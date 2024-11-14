В ЕБРР назвали объем инвестиций в экономику Таджикистана

ДУШАНБЕ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 1 миллиард евро в экономику Таджикистана, сообщает Trend со ссылкой на банк.

"Мы инвестировали 1 миллиард евро в экономику Таджикистана. На протяжении более 30 лет работы в Таджикистане ЕБРР реализовал 182 проекта в различных секторах экономики по всей стране. Из них 62 процента наших инвестиций были направлены на развитие устойчивой инфраструктуры, а 38 процентов - на развитие частного и финансового секторов Таджикистана", — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что в Таджикистане ЕБРР внедрил такие программы, как "Зеленые города", которая помогает решать экологические проблемы и стимулирует инвестиции в муниципальную инфраструктуру, "Программу содействия развитию торговли", "Механизм разделения рисков", программу "Консультации для малого бизнеса", а также программы "Женщины в бизнесе" и "Молодежь в бизнесе", Star Venture и другие инициативы, направленные на усиление поддержки частного сектора, развитие женского и молодежного предпринимательства в Таджикистане.

"Наши инфраструктурные проекты позволили 400 тыс. человек в 13 муниципалитетах страны получить доступ к чистой и безопасной питьевой воде. Кроме того, благодаря реконструкции Кайраккумской ГЭС, проводимой с учетом факторов изменения климата, около 500 000 человек получат доступ к электричеству", — сказали в банке.

Отмечается, что ЕБРР активно поддерживает банковский сектор Таджикистана. В частности, была реализована первая и запущена вторая фаза "Механизма финансирования "зеленой" экономики" (GEFF II), предоставляя финансовым организациям средства для "зеленого" кредитования.

В банке напомнили, что текущий стратегический план ЕБРР на 2020-2025 годы сосредоточен на таких вопросах, как макроэкономическая среда, сложный деловой климат и уязвимость Таджикистана к изменению климата.

Также было отмечено, что в 2022 году 67 процентов инвестиций ЕБРР в Таджикистан были "зелеными", более того, был профинансирован первый проект "зеленого такси" банка во всех странах, где ЕБРР осуществляет свою деятельность.